L'asbl Fruitopia lutte contre le gaspillage alimentaire en revalorisant des fruits et légumes invendus

Depuis 2017, l’asbl Fruitopia lutte contre le gaspillage alimentaire en revalorisant les fruits et légumes invendus.

Derrière ce beau projet, on retrouve trois jeunes bruxellois : Simon, Maud et Antoine qui ont décidé de créer une conserverie circulaire pour lutter contre le gaspillage alimentaire à leur échelle. Ils ont fait un partenariat avec les magasins bios Färm de Bruxelles. Ils récupèrent leurs invendus de fruits et légumes qu’ils transforment en confitures, marmelades et chutneys dans leur atelier à Anderlecht. Les pots de confitures sont également zéro déchet puisqu’ils sont consignés et donc réutilisables.

Outre la revalorisation de fruits et légumes, Fruitopia organise diverses activités pour sensibiliser aux enjeux du gaspillage alimentaire : des ateliers de cuisine antigaspi, de conservation d’aliments, des stands d’informations et un restaurant solidaire.

Si vous souhaitez rencontrer les jeunes créateurs de Fruitopia, ils seront présents le 22 février prochain à l’Alter’city, un salon écologique qui a lieu à Forest.

Fruitopia était l’invité de Vivre Ici Bruxelles, réécoutez l’interview ci-dessous.