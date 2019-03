L'art de la cuisine miniature sur nos cuisinières jouet fonctionnelles !

Tous les vendredis dans le "8-9", Sarah Visse nous emmène en balade. Cette semaine, c'est Audrey qui nous emmène à Viroin pour confectionner un masque de Carnaval, participer à un atelier crêpes sur les cuisinières miniatiures, lecture de contes... Du côté de Watermael-Boitsfort, on vous propose une journée avec les brebis. Enfin, à Charleroi, il y aura une projection de "Ratatouille" et des leçons de cuisine.

Un coin-cuisine-jeux et activités rend la visite encore plus fun et gourmande !

Créées à la fin du XIXème siècle pour que les petites filles apprennent par la réalité du jeu leur rôle de futures maîtresses de maison, elles sont de nos jours le plus souvent en bois ou en plastique et permettent aux petits garçons et filles de jouer à faire semblant…

Ces cuisinières en fonte ou en tôle, pour la plupart des jouets, ont été produites entre 1860 et 2018, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

La Ferme du Chant des Cailles

Un projet d'agriculture urbaine, participative et écologique à Watermael-Boitsfort

C’est le printemps (allez oui, on y croit!!!)

Mais avant les tout premiers bourgeonnements, on a encore un peu de temps pour planter 20 nouveaux arbres fruitiers, essentiellement des pommiers, pour renouveler les vieux arbres du Couvent Sainte Anne.

Venez donc nous rejoindre ce dimanche pour participer à la plantation ou simplement pour venir (re)découvrir le verger, les brebis et les stars du moment: les agneaux!!!!

Ce sera aussi l’occasion de se délecter des tout premiers fromages et yaourts de la saison! On s’en lèche les babines!

Au programme:

10H: petite formation à la plantation, entretien et taille des arbres hautes tiges10H45: Début des plantations13H: Auberge espagnole – pain et fromages offert aux travailleurs

15H30: Visite guidée du Bercail (bergerie et fromagerie)

16H30: Premier lâcher de brebis et agneaux dans la prairie après l’hiver

Si vous avez une bêche, une pelle, des cendres de bois (riches en potasse pour favoriser la fructification) ou des vieilles chambres à air de vélo (pour attacher l’arbre au tuteur), prenez les avec vous, ça pourra être utile!

Portes ouvertes du Bercail dimanche 18 mars de 10H à 17H30

Plus d'infos: http://www.chantdescailles.be