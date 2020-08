L’argile verte soulage et guérit

L’ argile verte est la plus absorbante des argiles, elle nettoie et purifie les peaux mixtes, grasses et à imperfections. Elle est très utilisée pour les soins cosmétiques, pour des masques, des enveloppements mais ses vertus ne se limitent pas à nos rituels de beauté. L’argile verte est aussi reconnue pour ses vertus imparables dans le traitement de la douleur, sous forme de cataplasme.

Le cataplasme est très familier à l’univers hippique. Les entraîneurs de chevaux n’hésitent pas à recouvrir les tendons de leurs montures avec de l’argile verte afin de rendre leurs membres plus nets, d’anticiper sur les tendinites et d’éviter la surchauffe du tendon après l’effort.

Cette technique est pratiquée depuis des générations. On applique ainsi la pâte sur la zone douloureuse pour provoquer cet échange à travers la peau entre la matière ajoutée et l’intérieur du corps.

L’argile verte, pour les douleurs au dos

temporary-20200731021331 - © Kanchana Chitkhamma / EyeEm - Getty Images/EyeEm

Nombreuses sont les personnes qui souffrent de douleurs au niveau du dos. Elles sont tout autant à vivre la galère pour les douleurs occasionnées par l’arthrose qui se rappelle régulièrement à leur bon souvenir. Des douleurs qui peuvent être véritablement atténuées grâce à l’utilisation de l’argile verte sous forme de cataplasme. Un remède naturel totalement voué à votre bien-être.

Voici la recette Grand-mère pour absorber votre douleur en quelques gestes. Un rituel que vous pourrez pratiquer dès que le besoin s’en fait ressentir :

"Mélangez trois cuillères à soupe environ d’argile verte et deux cuillères à soupe d’eau minérale. Mélangez bien la pâte que vous obtiendrez. Une fois bien délayée, pour un mal de dos, faites légèrement chauffer la préparation au four. Une fois chauffée, laissez-la refroidir légèrement jusqu’à ce qu’elle ne soit plus brûlante pour votre peau et appliquez ce cataplasme sur la zone douloureuse. Laissez la préparation pendant une heure environ sur votre dos, avant de rincer l’endroit où aura été appliquée l’argile. Vous pouvez également utiliser cette recette pour des douleurs aux mains par exemple qui seraient causées par l’arthrose".