L'argile... La grande tendance pour un habitat plus vert!

L’argile fait sa grande rentrée pour un habitat plus vert. C'est un matériau utilisé dans la construction depuis la nuit des temps pour réaliser des briques, des enduits mais aussi des peintures, on a tendance à l’oublier. Sans égal pour modifier l’apparence et donner un ton plus chaleureux aux intérieurs, la peinture à l’argile offre de nombreux avantages.

Sans solvant, naturelle, la peinture à l’argile est l’occasion de faire un pas en avant vers un habitat plus vert. Normal, l’argile est l’un des matériaux les plus sains : antistatique, sans odeur et n’impliquant aucun risque d’allergie, elle dispose d’une structure micro-poreuse. Elle offre une grande perméabilité à la vapeur d’eau, tout en laissant le support respirer. Selon l’épaisseur, la peinture à l’argile régule même l’humidité des pièces.

La peinture argile, des propriétés saines et écolo

Souple, lavable, très couvrante, la peinture à l’argile apporte beaucoup d’esthétisme à votre habitat tout en donnant un aspect " vieilli " avec le temps, qui ne manque pas de charme et d’élégance. De par son effet chaleureux, la peinture à l’argile offre une sensation de bien-être et une atmosphère saine.

Le pouvoir régulateur de l’argile

Parmi les nombreuses vertus de l’argile, on retrouve sa capacité de régulation thermique ; si un mur est quelque peu froid, la peinture à l’argile permet d’en réduire les risques.

Les teintes de la peinture à l’argile

Obtenus à partir de pigments en poudre, les teintes actuellement disponibles vont du blanc ancien à la couleur sable en passant par des nuances de gris, de rouge ou brun.

Le fini est mat et granuleux ce qui permet également une régulation hygrométrique de la pièce d’habitation et un meilleur confort de vie, surtout si la peinture est appliquée sur un enduit en argile lui-même .

Peinture à l’argile : quels supports ?

Ainsi, ce genre de peinture adhère très bien sur le plâtre, les enduits et crépis minéraux, le béton, le torchis, la fibre de verre ou encore le bois. La peinture à l’argile est une peinture rustique qui convient à merveille aux surfaces rustiques elles-aussi : la chaux, la terre.

Attention : La peinture à l’argile ne doit pas être utilisée sur du métal.

De plus, le support doit être absorbant, propre, sec, dépoussiéré et sans aucune tâche de graisse. Il est important d’enlever les anciennes peintures solubles à l’eau (peintures à la chaux ou à la colle), tout comme les laques et autres peintures à l’huile qui doivent absolument être poncées.

Elle a comme grande qualité d’avoir une texture très couvrante.

Jouez la tendance, optez pour un habitat plus sain et ... A vos pinceaux !