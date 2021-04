L'Ardèche : une grande destination de vins et de gastronomie!

En Ardèche, la gastronomie fait véritablement partie de la culture. La qualité de la gastronomie et des produits locaux sont toujours liés aux terroirs et territoires, et en Ardèche, la nature est généreuse et diversifiée. Les produits de qualité sont cultivés, élevés et travaillés par de véritables artisans du goût dans les fermes et les ateliers. Vous pouvez retrouver ces produits tant dans des auberges traditionnelles où vous pouvez manger à la bonne franquette que dans les restaurants étoilés.

La châtaigne : le produit emblématique Le produit emblématique, c’est la châtaigne… Le département est le premier producteur français. La châtaigne bénéficie ici d’une AOP "châtaigne d’Ardèche" et on la consomme fraîche, sèche et en farine. Cette dernière est notamment délicieuse dans les pâtisseries. La châtaigne se cuisine aussi à toutes les sauces et notamment en "marron glacé" qui constitue LA confiserie locale. Il s'agit d'une châtaigne confite dans un sirop de sucre et glacé au sucre glace. Vous pouvez en déguster et en acheter auprès de maisons spécialisées dans les villes d’Aubenas et Privas. Si vous allez en Ardèche en octobre-novembre, vous pourrez participer à de belles réjouissances au cœur du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche. De mi-octobre à mi-novembre ont lieu les Castagnades, la fête à la châtaigne dans les villages. Elle réunit les castanéiculteurs (cultivateurs de châtaignes) mais aussi des artisans, des artistes, des restaurateurs et l’ensemble des habitants autour de nombreuses animations sur le thème de la châtaigne.

Le marron glacé - © JEFF PACHOUD - AFP

Les autres produits savoureux d'Ardèche Il existe bien sûr d’autres produits savoureux à goûter en Ardèche comme par exemple, l’ultra-fine viande de bœuf "Fin Gras du Mézenc" AOP, la truffe noire, plein de fromages… Il y a aussi un whisky: le Tanargue, tout récent puisqu’il a été distillé pour la première fois en 2017 ! En tout cas, pour goûter à tout et au meilleur, vous pouvez vous créer un itinéraire au fil des "Etapes Savoureuses de l’Ardèche": des lieux gourmands qui sont ouverts aux visiteurs comme des musées gourmands, restos… Ces étapes sont répertoriées notamment dans un dépliant disponible dans les Offices de Tourisme locaux. En matière de restos, nous vous conseillons de repérer les Bistrots de Pays, une marque/label qui distingue les adresses qui renouent avec le charme des cafés de villages d’antan, ces endroits conviviaux où les produits locaux sont cuisinés avec amour.

La truffe noire - © Aubenas-Vals

Les vins d'Ardèche En Ardèche, 3 territoires ont été labellisés "Vignobles & Découvertes". Cela signifie que ce sont des territoires où les vignerons s’engagent dans une démarche d’oenotourisme, en proposant plein d’activités, d'événements et d'animations autour des vins. Il existe aussi des hébergements pour séjourner au cœur des vignes et des dîners autour de tables d’hôtes par exemple. Concrètement, les vignerons vous invitent à des randos, des pique-niques ou des balades en vélo électrique ou en méhari (une petite voiture de plein air) dans les vignes, à des ateliers vins et truffes ou tapenades, à des cours de cuisine en accords mets & vins, à des concerts dans les caves ou les vignobles, à des fêtes dans les villages, selon un calendrier "viticulturel" qui rythme toute l’année. Par exemple, le 3ème week-end d’octobre (en même temps donc que les Castagnades), il y a le "Fascinant week-end Vignobles & Découvertes" : 3 jours de festivités, découvertes et animations originales autour du vin!

Les vignobles d'Ardèche - © Dico du vin

Que boit-on exactement ? Les vins sont très variés, en fonction des terroirs d’Ardèche. Ici, la vigne pousse un peu partout, sur les coteaux ensoleillés au bord du Rhône, sur les montagnes du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche mais aussi dans le Sud, du côté des Gorges de l’Ardèche. Les vins d’Ardèche couvrent 3 appellations: les Côtes du Rhône, les Côtes du Vivarais et l’IGP Ardèche. Au total, il y a 12.000 hectares de vignes. En d'autres termes, il y a de quoi faire et de quoi boire ! Pour plus d'infos: www.retrouveznousenardeche.com