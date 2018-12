L'arbre de vie: "Les enfants sont de petites éponges"

« Les enfants sont de petites éponges »

Une comptine, une chansonnette, quelques photos d’enfants épinglées au mur. Chaque jour, c’est le même rituel qui marque le début de la journée à l’Arbre de vie. " On fait la même chose tous les matins. Pour que les enfants soient actifs et pour les détendre ", explique l’une des puéricultrices. Un rendez-vous incontournable, répétitif pour calmer, rassurer. Car parfois les enfants, même les plus petits viennent ici avec leurs angoisses et celles de leurs parents.

" Les enfants sont de petites éponges ", estime Patricia Linsmeau, la directrice de cette crèche associative. " Les familles qui vivent dans la grande précarité doivent faire face à énormément de difficultés qu’elles soient d’ordre de logement, de paiement de facture, de savoir ce qu’on va manger en fin de journée. Ces difficultés génèrent de l’angoisse et du stress chez les parents, qui malheureusement se répercutent parfois sur les enfants.