L’arbre belge de l’année 2021 est… Virtonais !

Cet arbre majestueux a récolté 4 352 votes ! Ce séquoi géant planté à la fin du 19eme siècle et un monument emblématique du Collègue. Sa circonférence dépasse les 6 m ! Il trône dans l’entrée d’honneur de l’établissement et il a vu passer des milliers d’élèves. Un patrimoine naturel et historique important pour la ville de Virton qui se voit aujourd’hui récompensé. Grâce au Fonds Baillet Latour, ce lauréat recevra un prix de 2500 euros ! Cette récompense permettra notamment d’offrir les soins d’un arboriste, de mettre en valeur les abords de l’heureux élu ou encore d’effectuer sa promotion auprès de la population.

Notons encore que Le lauréat aura l’honneur d’être inscrit à la finale du concours de l’Arbre européen de l’Année 2022, en tant que représentant de la Belgique.