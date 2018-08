L'apéro avec... Elvis Pompilio

Benjamin Maréchal prend l’apéro à Bruxelles, dans l’atelier d’un chapelier ou d’un modiste comme on le dit désormais pour les grands créateurs.

C’est l’histoire d’un petit Belge, fils de mineur Italien qui démarre dans son atelier appartement à Liège puis qui va s’imposer comme un maître et qui va, grâce à son œil et son inventivité, coiffer la planète entière convaincu du pouvoir de l’accessoire.

Madonna, Sharon Stone, Amelie Nothomb sont quelque uns des grands noms qu’il affiche sur sa carte de visite. Mais ce qui impressionne surtout chez lui, c’est la création et un mouvement de marche avant marche arrière qui le rend si atypique.

Avant 2002 Pompilio est partout : Bruxelles, Londres, Paris, New-York, Japon. Il gère jusqu’à 20 boutiques dans le monde. Après 2002 il se retire du circuit commercial. C’est la décroissance voulue pour atteindre plus de qualité et tant pis pour la quantité. Aujourd’hui, il travaille dans son atelier, sur rendez-vous et il se livre autour d’un verre…