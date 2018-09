On ne parle presque plus que d'elle! Angèle fait le buzz, étonne et surprend depuis plusieurs mois... Après "La Loi de Murphy", "Je veux tes yeux" et "La Thune", trois titres accompagnés de super clip vidéo... Angèle nous donne des frissons en reprenant un titre de Serge Gainsbourg "La chanson de Prévert" sur France Inter, la radio publique française...

Le 1er album d'Angèle "Brol" sortira le 5 octobre... et pour la voir sur scène, rendez-vous les 26 et 27 novembre à l'AB!