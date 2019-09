L'amour... De génération en génération ? - La vie du bon côté - 10/09/2019 Ce sera l'un des thèmes abordés lors de la Croisière La Vie du Bon Côté 2020 avec Judith et Eduard Van den Bogaert. Coach de vie, en création et réalisation de projets, Judith Van den Bogaert, a été délégué et coach médical pendant 10 ans. Depuis 2006, elle partage le fruit de ses recherches à travers le monde et aide chacun à augmenter son bien-être mental, social et physique à travers la réalisation de ses rêves de vie. Elle aide chaque personne à donner un sens à son existence en exploitant ses capacités, ses atouts et ses dons. Eduard Van den Bogaert, médecin diplômé de l’Université Libre de Bruxelles, pratique la Médecine Sensitive Coopérative®, c’est-à-dire la médecine libérale de famille complétée par ses nombreuses formations, rencontres et coopérations post universitaires pour soulager la souffrance, prévenir la mort, décrypter les maladies, reprogrammer la santé et faciliter à guérir et à accroître la qualité de vie des êtres vivants qui l’entourent et le consultent. Au cours de cette croisière Eduard et Judith Van den Bogaert donneront ensemble une conférence sur le thème "L’amour romantique est-il facilement possible ?" ainsi qu’une conférence sur le transgénérationnel intitulée "Prendre la vie du bon côté grâce à ces ancêtres : waouw !".