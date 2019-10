L'alimentation naturelle, l'atout vitalité pour votre chien!

Frédéric Sartenaer, éducateur canin, fondateur et gérant du Dog Center à Charleroi est notre guide du jour pour faire le point sur la bonne alimentation à donner à nos chiens. Outre les nombreux soucis de santé liés à l'alimentation, la malnutrition mène souvent à des troubles du comportement. (hyperactivité, réactivité, irritabilité, fatigue, ...)

L'alimentation vitalité/santé

L'alimentation vitalité, c'est un ensemble de convictions créées sur base d' expériences, de conseils vétérinaires, ...

"En tant que bon comportementaliste, nous accordons beaucoup d'importance à la bonne alimentation de nos chiens. Outre les nombreux soucis de santé liés à une mauvaise alimentation, la malnutrition mène souvent à des troubles du comportement (hyperactivité, réactivité, irritabilité, fatigue, difficulté de concentration, ...)".

Les bons gestes à adopter en matière d'alimentation...

Tout est tributaire bien entendu de la taille et du poids du chien. Les proportions seront adaptées selon son poids tout naturellement. C'est un premier précepte !

Carnivore ou omnivore ?

Là est tout le débat, toute la question. Quel est le régime alimentaire du chien ? Ca fait vraiment débat et polémique aussi, on devine les enjeux des industries alimentaires, des fabricants de nourriture pour animaux, ... Difficile de s'y retrouver.

Cependant pour Dog Center et selon divers paramètres, tout semble indiquer que le chien est carnivore. Sa nourriture est donc essentiellement faite de viande.

Carnivore d'accord mais en croquettes ou de véritables morceaux de viande ?

Les croquettes, c'est facile, c'est souvent une commodité pour le maître. La viande permet cependant de bien doser, de gérer réellement l'apport alimentaire du chien. A cet apport en viande, on ajoute un peu de fruits et de légumes. La proportion est de l'ordre d'une cuillère à soupe pour 10kg.

Les fruits & légumes à privilégier sont notamment la banane, l'ananas, les carottes, le concombre, la mangue, les haricots, les framboises, ...

A proscrire absolument : les produits laitiers, le chocolat, les sucreries, ... Tous les produits industriels /transformés.

Si on respecte ces règles de base, cette alimentation NATURELLE, on booste réellement la vitalité du chien ! On leurs redonne une seconde vie pratiquement