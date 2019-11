L'alimentation durable... Notre DEVOIR au quotidien

" Ma terre mon assiette " c'est une réelle opportunité pour les enfants de se (re) connecter à la terre et à leur assiette, et de faire le lien entre les deux.

"Ma terre mon assiette"

L'association a pour but d'aider les écoles fondamentales à intégrer une stratégie alimentaire respectueuse de l'enfant et de l'environnement.

Ses objectifs :

Remettre en valeur une alimentation naturelle, sans traitements nocifs - Renouer avec les producteurs locaux de notre région - Eduquer à la consommation responsable - Conscientiser les enfants aux conséquences du suremballage et du gaspillage alimentaire - Offrir aux enfants une éducation au goût et à la qualité, qui a sa place au sein des apprentissages scolaires - Promouvoir l’égalité des chances y compris en ce qui concerne l’alimentation.

La sensibilisation auprès des jeunes est essentielle. C'est un véritable projet éducatif.

C'est notre DEVOIR au quotidien !

Le public cible...

Les enfants sont les acteurs de demain; les initier au respect de l'environnement et à une alimentation de qualité est notre devoir en tant que parents, enseignants et adultes. Dès leur plus jeune âge, les enfants sont dotés d'une grande curiosité et prennent des habitudes : faisons de sorte que ce soient les bonnes. Notre projet est basé sur le plaisir d'apprendre (principe de pédagogie positive) et la découverte. L'alimentation est une belle entrée pour mettre les élèves en projet.

Co-acteurs reponsables

"On accopmpagne les écoles dans cette réflexion d'alimentation durable. Beaucoup d'entre elles s'investissent pour cette mise en place mais cela demande du temps, de l'énergie,... C'est un vrai investissement. La plupart aimerait faire mieux mais il est des limites et c'est là qu'on les "prend par la main". On les accompagne et on CONSTRUIT ENSEMBLE avec ces acteurs de terrain".

Les questions sur l'alimentation doivent faire partie du programme scolaire. Elles ont bien leur place au sein de l'école.

C'est l'affaire de tout un chacun...

"C'est important d'embarquer tout le monde dans le train, on converge tous ensemble vers le changement et ce à divers niveaux. L'alimentation, le gaspi, les déchets, ..."

Devenir des acteurs de changement, des acteurs RESPONSABLES, c'est ça notre DEVOIR.