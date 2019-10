L’alimentation durable envahit notre capitale le temps d’un week-end !

Les participants pourront ainsi s’initier à l’aquaponie (un système qui unit la culture de plante et l'élevage de poissons), découvrir des projets d’agriculture urbaine, ou encore participer à des ateliers anti-gaspi. L’objectif : faire prendre conscience aux Bruxellois de l’impact environnemental de leur alimentation et leur montrer qu’une autre manière de consommer est possible.

Dimanche, on fait la "Fête à la Good Food"

Cette année, en plus des traditionnelles activités décentralisées chez les nombreux acteurs Good Food bruxellois, une " Grande fête à la Good Food " se tiendra le dimanche 20 octobre de 12h à 17h à Tour & Taxis.

Au programme : découverte de potagers urbains, ateliers do it yourself, dégustation de produits de saison, cuisine zéro gaspi, atelier de confection de pain, création de tisanes maison, workshops, rencontre-débat, et en finale un concert de l’artiste engagé Kalune…

Découvrez e programme complet sur Brussels Environnement