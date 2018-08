La composition remarquable de l’algue Klamath et ses vertus, c'était dans le 6/8 sur la Une Télé avec Chantal Van Der Brempt.

Une action sur la régénération de l'organisme...

L'algue Klamath, l'aliment le plus complet de la Terre !

La Klamath est une micro-algue vendue comme complément alimentaire en raison de sa richesse en protéines, en vitamines et en minéraux.

Connue scientifiquement sous le nom d’AFA, ou Aphanizomenon flos-aquae, c'est une algue microscopique du lac Klamath, situé en Oregon aux USA. Elle a des vertus nutritives et thérapeutiques impressionnantes !

L’algue Klamath comporte 115 nutriments. Ca en fait l’un des aliments les plus complets que l’on connaisse à ce jour.

Les protéines composent 50 % de l’algue Klamath. Des protéines de qualité puisqu’elles contiennent 8 acides aminés essentiels.

On y retrouve aussi plus de 60 minéraux et oligo-éléments. Notamment du fer, du calcium, du cuivre, du potassium, du zinc, du magnésium...

Très intéressante aussi, c'est sa teneur en vitamines... Vitamine A, C, B6, B8 et K entre autres.

Mais l’une des molécules les plus appréciées de sa composition est la PhénylEthylAmine (PEA). Une molécule qui joue un rôle de soutien dans la transmission neuronale, notamment dans la transmission de la dopamine, l'hormone de bien-être.

Enfin, elle contient aussi des acides gras insaturés oméga-3 et oméga-6. ainsi que de la chlorophylle.