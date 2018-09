L'album posthume de Johnny sortira le 19 octobre prochain

Warner, la maison de disque de Johnny Hallyday, a annoncé ce jeudi que l’album posthume de la star, décédée le 5 décembre 2017, sortirait le 19/10. L’album s’intitule " Mon pays c’est l’amour ".



La pochette partagée sur les réseaux sociaux donne le ton: un cliché noir et blanc Johnny debout, une main sur la hanche, regardant au loin derrière l'objectif dans une rue déserte.



La sortie de cet album très attendu par les fans est le fruit d'une décision de justice rendue en avril dernier dans le différend qui opposait les enfants aînés du chanteur, Laura et David, et sa dernière compagne, Laetitia. Les premiers cités se sont vus refuser un droit de regard sur cet album.

Cet album très attendu sera riche de dix titres:

"Made in rock n roll"

"Mon pays, c'est l'amour"

"L'Amérique de William"

"4m2"

"Back in L.A."

"J'en parlerai au diable"

"Pardonne-moi"

"Je ne suis qu'un homme"

"Tomber encore"

"Un enfant du siècle".

Au rang des contributeurs, on retrouve Miossec, Yarol Poupaud, Maxime Nucci et Yodelice.