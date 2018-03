L'AGENDA du weekend dans votre région !

Vendredi 2 MARS :



FUNférence

Conférence sur la Confiance en soi, Y a d’la joie, Du fond et du fun

Retrouvez Claude François sur son site : www.confianceensoi.be

Après la conférence : • échanges avec Mme François et verre de l’amitié

Réservation souhaitée 0474/34.04.41 (places limitées) ou stages@stachenee.be

Où : Rue Soeur Lutgardis 5 - 4032 Chênée

Quand : Vendredi 2 mars à 19h30

Tarif : 10 €

Concert " Al passe des åwes " de Michel Azaïs& Jacques-Ivan Duchesne

Deux Wallons piliers de la Chanson, deux piliers de la Chanson Wallonne.

Ils unissent aujourd’hui leurs voix et leurs instruments pour vous faire découvrir un récital résolument contemporain. Guitares, piano, accordéon, les notes s’entremêlent avec deux grandes voix pour faire de ce spectacle 100 % wallon un " clapant " moment de plaisir.

Où : Centre culturel de Seraing 44, Rue Renaud Strivay

Quand : Le vendredi 2 mars à 20h

Tarif : 8€ préventes/10€ sur place

Le second rendez-vous du salon " ARDENNE EN TRANSITION ".

23 porteurs d’initiatives se mettent à votre disposition pour faire connaître et mieux faire connaitre leur démarche, encourager les échanges d’idées et de points de vue, favoriser les collaborations éventuelles.

Restauration sur place à partir de produits locaux dès 12h et durant toute la journée.

Animations spéciales pour les enfants de 13h à 17h30.

Infos pratiques :

Espace culturel de Trois-Ponts 080-292460 ou 0471-226883

Infos : CCSTP.be, trois-ponts.be

Où : A Trois-Ponts

Quand : Ce vendredi 2 mars à 20h et ce dimanche 4 mars de 13h à 20h

Tarif : 5 euros la journée – gratuit pour les moins de 18 ans

La 21ème édition du salon du vin de Blégny

Pour cette 21ème édition, 51 vignerons issus de 17 régions viticoles de France seront présents sur le célèbre site minier, ce qui représente environ 300 vins à déguster. 11 stands dédiés aux produits de bouche seront également proposés.

Où : Blegny-Mine /Rue Lambert Marlet,23 / 4670 Blegny

Quand : vendredi 2 mars : de 14 à 22h / samedi 3 mars : de 11 à 21h / dimanche 4 mars : de 10 à 19h

Tarif : 8€

Tournoi de belotte

Une bonne soirée en perspective organisée par les parents des élèves. Sur place vous retrouverez un bar, de la petite restauration et des lots sympathique à gagner.

Où : A l’école communal de Neuville domaine /Avenue du Ry Chéra, 14 à 4121 Neupré

Quand : Vendredi 2 mars à 19h

Tarif : 6€ en préinscription (au 0494/05.44.01) ou 8€ sur place

Samedi 3 Mars :

Représentation de la pièce " Le piquant parfum du Herve " écrite par Richard Faymonville ; infos et réservations via le site paysdeherve.be.

Où : Au Cercle familial de Thimister

Quand : Samedi 3 mars à 20h et dimanche 4 mars à 16h

PRÉSENTATION PUBLIQUE de l’ETUDE DE FAISABILITÉ DU GRAND THÉÂTRE de Verviers.

Le 19 janvier, le Collège communal a validé cette étude et a choisi l'un des scénarii proposés. L'auteur de projet viendra donc présenter à la population verviétoise son étude et le choix du collège. Lors de cette matinée, l’échevin de la culture, Monsieur Istasse, présentera également le projet culturel pour le Grand-Théâtre.

Inscription obligatoire via le lien :

https://www.eventbrite.fr/e/billets-presentation-publique-etude-de-faisabilite-du-grand-theatre-42497625542?utm_term=eventname_text

Où : à l’Espace Duesberg, Bd des Gérardchamps à Verviers

Quand : Le samedi 3 mars à 10h

Tarif : Gratuit

Spectacle de Fabian le Castel " médisant de scène " avec en première partie Freddy Tougaux au profit des œuvres sociales du Kiwanis de Spa Val de Hoëgne ;

Réservations :

Kiwanis SPA Val de Hoëgne 0486 35 17 29

Office du Tourisme de Spa 087 79 53 53

Centre Culturel de Spa 087 77 30 00

Où : au Petit Théâtre du Centre Culturel de Spa

Quand : Samedi 3 mars 2018 à 20h

Tarif : 25 et 35 €.

Spectacle : " Viens voir Moumou et Tocard c’est peut-être la dernière fois ! "

Moumou et Tocard plongeront le public dans un univers haut en couleurs, plein de joie, de gaieté et d’humour… noir. Les gagnants du concours " Talents à découv’rire " présenterons, après un an d’aide à la création, leur nouveau spectacle.

Où : au centre culturel de Remicourt.

Quand : Le samedi 3 mars à 20h

Tarif : 12€ en préventes/ 8€ -18ans/ +3€ sur place/ 1,25€ art.27

Spectacle " Crâne d’œuf " de et par Kyung Wilputte

Un spectacle pour les tous petits (2,5 à 5 ans) qui mélange chansons pour enfants, jeux d’enfants, contes, …

Où : A la bibliothèque communale de Hannut/ Rue de Landen,43

Quand : Samedi 3 mars à 15h et à 16h15

Tarif : Gratuit mais réservation indispensable

Dimanche 4 MARS :

Bourse internationale de Minéraux - Fossiles – Bijoux - Gemmes – Pierres fines

Le Club Hannutois d’Amateurs Minéralogie et de Paléon­tologie, organise depuis de nombreuses années une bour­se-exposition de minéraux, fossiles, gemmes, …

Cette année, 110 exposants fidèles à notre organisation, venant de plusieurs pays viendront vous proposer leurs merveilles venant de tous les horizons sur pas moins de 420 mètres de ta­ble

Renseignements : : www.champ-hannut.be

Où : Au marché couvert de Hannut

Quand : Dimanche 4 mars de 10h à 18h

Bruits de botte en Outremeuse (Liège)

En ce centenaire de la fin de la Guerre 14-18, un circuit vous est proposé à travers le cœur du quartier d'Outre-Meuse. Durant cette promenade, dont l'itinéraire a été soigneusement choisi en fonction de l'emplacement des diverses plaques commémoratives de la Grande Guerre et d'événements marquants lors de cette période, nous allons tenter de vous faire revivre ces heures sombres de l'histoire liégeoise. Notre périple sera également ponctué de lectures de témoins : Georges Simenon et surtout Dieudonné Boverie, habitant du quartier et auteur de " Liège dans la guerre et dans la paix "

Où : Rue de Pitteurs,14 (extrémité de la rue Grande-Bêche) à 4020 Liège (Outremeuse).

Quand : Le dimanche 4 mars à 14h

Tarif : 5€

Visite guidée du Grand Curtius

La Société d'Histoire et d'Archéologie du Plateau de Herve vous propose cette visite où vous serez guidés par Melle Vankerkkoven, guide conférencière, licenciée en philosophie, vous irez à la rencontre des images évoquant les croyances et observerez stèle funéraire gallo-romaine, Vierge du 12e siècle, sculptures de Jean Del Cour, lampe de mosquée, vitrail au Calvaire... témoins de l’évolution des diverses pratiques cultuelles, sans oublier la théologie de la lumière et l'humanisme chrétien.

Renseignements et covoiturage éventuel : Jean Rennotte (0499.63.32.80)

Où : A l'accueil du Grand Curtius, Féronstrée 136 à Liège

Quand : Le dimanche 4 mars à 14h

Récital d’airs d’opéra " CALLAS FOREVER ". Anne Renouprez, soprano, y interprétera certains des airs favoris de Maria Callas, elle sera accompagnée au piano par Fabien Jardon.

Où : Au Musée des Beaux-Arts de Verviers, rue Renier 17

Quand : le dimanche 4 mars à 17h

Tarif : 10 €

La liégeoise, le jogging des femmes

La plus grande course féminine en Belgique. Certainement la plus sympa !

Une ambiance de folie. 4 distances (3km-6km-9km-12km).

Où : A l’esplanade des Guillemins

Quand : Le dimanche 4 mars, échauffement à partir de 10h et départ à 10h30

Tarif : En préinscription 3 km : 4 € – 6 km : 6€ – 9 km : 7€ – 12 km : 8€ (+2€ le jour même)

13ème bourse aux livres, disques, DVD, K7 … de La Maison de la Laïcité de Sainte-Walburge

Cette année encore vous retrouverez 90 mètres de tables pleines de surprises. Une petite restauration est prévue ainsi que de spacieux locaux chauffés. Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et le parking de la Place Sainte-Walburge est aisé.

Où : Salle des fêtes de l’école communale Justin Bloom / Place Sainte-Walburge, 1

Quand : dimanche 4 mars de 10h à 16h

Tarif : 1€ à valoir sur une boisson