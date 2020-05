L’acupression : ces gestes simples qui apaisent instantanément

En voici quelques exemples, des petites techniques et pressions qui soulagent dans l’immédiat en attendant les mains expertes et plus avisées de votre spécialiste qui travaillera selon une approche globale.

La crise sanitaire que nous vivons, et ce à échelle mondiale, est source de stress mais aussi à haut risque de trouble psycho traumatique. La situation est anxiogène, le mental mais aussi le corps sont soumis à rudes épreuves. Ce stress accumulé sur une longue durée se répercute en autant de tensions qui s’ancrent en nos corps. Des tensions qui se figent alors et se traduisent en douleurs à différents niveaux du corps. Une multitude de techniques permet d’apaiser quelque peu et dans l’immédiat ces tensions. Parmi elles, l’acupressure qui est une technique issue de la médecine traditionnelle chinoise qui permet de rééquilibrer l’énergie au sein des méridiens.

Si vous souhaitez un traitement de fond contre le stress, vous pouvez stimuler ces points d’acupression jusqu’à 3 fois par jour. En cas de véritable crise panique, n’hésitez pas à insister plus longtemps et à faire pression pendant une bonne dizaine de minutes.

Si vous pincez la chaire entre l’index et le pouce, vous parviendrez à soulager vos angoisses passagères. Masser cette zone en respirant profondément sera très efficace contre le stress et l’anxiété. Il est conseillé de maintenir la pression pendant 2 à 3 minutes.

LE point d’acupression aux 1000 vertus

temporary-20200511085422 - © Tous droits réservés

Voici un seul point d’acupression, aux nombreuses vertus, qui calme les douleurs et les symptômes suivants : maux de tête courants comme les céphalées temporales, douleurs de l’épaule et du bras, de la nuque, de la partie haute du dos, douleur et enflure de la gorge, raideurs dans les doigts (rhumatisme, arthrite), acouphènes, fièvre, conjonctivite (rougeurs des yeux), vertiges avec fatigue, hypotension,… Ce point d’acupression apaise rapidement comme le souligne le site spécialisé dans le domaine du shiatsu; shiatsuparis.com

Le geste miracle, mode d’emploi :

Massez par pressions circulaires fortes pendant deux à trois minutes, au moins deux fois par jour et au besoin.

Une autre technique consiste à simplement appuyer fermement sur ce point et de maintenir la pression de 4 à 5 secondes à plusieurs reprises et de le refaire plusieurs fois par jour. Vous en ressentirez aussitôt les bienfaits.

UN PETIT RAPPEL : Les techniques d’acupression fonctionnent main dans la main avec la respiration dans un état de calme et de détente pour débloquer l’énergie emprisonnée et faire circuler l’énergie vitale en nous. La respiration lente, calme et profonde par le nez, et à partir du ventre, amplifie et maximise les effets positifs de l’acupression.