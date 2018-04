Kody se fait appeler "Professeur Luv"dans un clip hilarant

Saviez-vous que Kody, humoriste du Grand Cactus est aussi chanteur à ses heures perdues? Il a sorti un tube en 2012 "Professeur Luv"... Clip qu'il regrette!

Y a-t-il une vidéo de vous que vous souhaiteriez faire disparaître sur le net? Kody en a une, elle s'appelle "Professeur Luv". La bande de Sara de Paduwa dans la Récré de Midi a eu un beau fou rire en découvrant la chanson et le clip de Kody. Pour Guillaume Moulaert, cette chanson est "une insulte au monde de la musique". Heureusement, Kody prend plutôt bien les critiques de ses compagnons de radio.

Il faut dire que Kody a tout donné dans ce clip où on le voit habillé en séducteur, danser sur la plage d'un air lancinant. Kody nous sort le grand jeu!

Il nous révèle même sa recette secrète pour faire fondre les cœurs: le saumon aux pommes sautées... "Tu sais, pour faire l'amour je suis prêt à tout, même à cuisiner... Le saumon aux pommes sautées c'est ma spécialité. J'ai allumé le four bébé ça va chauffer. Je pose le poisson dans un grand plat sur du papier aluminium... Oh zut, je ne me rappelle plus du thermostat! "

Et si vous avez envie de chanter avec Kody, le clip est en version karaoké et vous révèle les paroles au fur et à mesure!