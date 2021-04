Kim Kardashian : la star mondiale de téléréalité est officiellement milliardaire

A 40 ans, la plus célèbre du clan Kardashian-Jenner supplante désormais sa jeune sœur Kylie Jenner , qui n’apparaît plus dans le classement, accusée d’avoir menti sur sa fortune. Il n’en demeure pas moins qu’à 22 ans , l’intéressée a tout de même été couronnée célébrité la mieux payée au monde par le même magazine .

Un cercle, visiblement de plus en plus élargi, qu’a entre autres rejoint Kim Kardashian . Alors que sa fortune était encore évaluée à 780 millions de dollars en octobre dernier, la star de téléréalité a récemment franchi le cap du milliard de dollars, en partie grâce à ses deux entreprises de cosmétique et de lingerie, KKW Beauty et Skims , ainsi qu’à ses contrats de téléréalité et avec des marques pour lesquelles elle prête son image, rapporte le magazine.

Comptant plus de 200 millions d’abonnés sur son compte Instagram, Kim Kardashian est devenue une vedette mondiale de la télévision grâce à l’émission "L’Incroyable famille Kardashian" lancée en 2007 et sur lequel elle a bâti un empire, aux côtés de sa mère, la redoutable femme d’affaires Kris Jenner.

Dans le milieu du show-business, l’entrepreneuse et mère de quatre enfants rejoint ici un cercle plus restreint dans lequel figurent notamment les cinéastes George Lucas (7,4 milliards $) et Steven Spielberg (3,7 milliards $), la célèbre animatrice Oprah Winfrey (2,7 milliards $) ou encore les rappeurs Jay-Z (1,4 milliard $) et Kanye West (1,8 milliard $)… dont la star de télévision a récemment demandé le divorce après des semaines de spéculation sur une probable séparation.

Attraction des tapis rouges et des défilés, le couple marié depuis 6 ans surnommé "Kimye", créait l’événement partout où il passait. Tous deux ayant façonné leur richesse dans l’entreprenariat et la téléréalité pour elle, et en tant que créateur multi-facettes reconnu dans la mode et la musique pour lui, aperçu à Anvers en décembre dernier.