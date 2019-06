"Kids party By Orlane" ce 30 juin à Rebecq

Margaux Fievet habite à Rebecq en Brabant wallon et le 30 juin prochain elle organise un bel... Margaux Fievet habite à Rebecq en Brabant wallon et le 30 juin prochain elle organise un bel événement pour les familles... La "Kids Party by Orlane", un grand rassemblement au Stade Leburton qui rassemblement plusieurs centaines de jeunes. L'idée est née dans l'esprit de Margaux Fievet. Il y a quelques années, Orlane, une fillette de 7 ans, décède des suites d'un cancer. A l'époque déjà, le papa de Margaux souhaitaient organiser une journée dont les bénéfices auraient servi au traitement de la petite Orlane. Malheureusement elle est partie avant . Depuis c'est donc Margaux qui remet le couvert chaque année. Au programme de cette 5eme édition, ce 30 juin, du rire et de la joie autour de multiples activités : spectacles, sport, art, bricolage, kermesse, châteaux gonflables ... Une journée organisée en collaboration avec l'asbl Marelle et Lune. Tous les bénéfices de cette journée serviront à réaliser des projets avec des enfants malades. Toutes les infos via notamment FACEBOOK Terry Lemmens a pris contact avec Margaux Fievet...