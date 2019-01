Kid Noize nous emmène dans la jungle de son nouveau single avant le nouvel album qui parait demain !

Notre Dj/Producteur belge au masque de singe fait son grand retour en ce début d'année 2019 avec la parution de son deuxième album ce vendredi 25 janvier !

Intitulé "The man with a monkey face", il contiendra 17 titres et succède ainsi à "Dream Culture" qui était paru en 2016.

Pour marquer le coup, Kid Noize nous en propose en avant-goût un nouvel extrait, après "Play" et "Girl", découvrez sans plus attendre "Walking to the jungle" ci-dessous !

Kid Noize sera en concert avec Vivacité le 20 juillet aux Francofolies de Spa et le 22 novembre à l'Ancienne Belgique à Bruxelles !

Vous retrouverez également Kid Noize dans le Tip Top La Quotidienne du lundi au jeudi entre 19h et 20h sur Vivacité !