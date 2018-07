Justin Timberlake de retour avec un titre inédit pour l'été !

"Summer starts now" ! C'est par ces mots que commence le tout nouveau single de Justin Timberlake !

Sous les feux des projecteurs depuis la sortie de son cinquième album "Man of the Woods" en février, la star américaine actuellement en pleine tournée européenne (il sera chez nous au Palais des Sports d'Anvers les 17 et 18 juillet) a célébré hier la fête nationale américaine comme il se doit en publiant un titre inédit pour l'occasion.

Intitulé "Soulmate", la chanson a été produite par Nineteen85 qu'on connait pour son travail avec Drake ("Hotline Bling", "One Dance") et elle constitue la parfaite bande son pour les longues soirées d'été.

Découvrez "Soulmate" tout de suite ci-dessous ou du lundi au jeudi entre 19h et 20h dans le Tip Top La Quotidienne sur Vivacité !