Justin Timberlake célèbre la Fête des pères avec un rare cliché de ses fils

Le chanteur et producteur américain de 40 ans a partagé une photo de ses enfants, Silas et Phineas à l’occasion de la Fête des pères aux États-Unis.

En couple avec Jessica Biel depuis 2007, Justin Timberlake est devenu l’heureux papa de Silas, né en 2015, puis de Phineas né à l’abri des regards le 31 juillet 2020.

Le couple de stars, marié en 2012, se montre en effet très discret sur sa vie privée. Aucune photo du petit Phineas n’avait par exemple encore filtré. Ce dimanche 20 juin, l’interprète de Can’t Stop The Feeling ! a donc dévoilé pour la première fois des clichés le présentant avec ses deux garçons, sur Instagram.

Sur la première photo, le chanteur apparaît de dos, tenant son fils aîné dans les bras. Sur la seconde, on l’aperçoit en train de jouer à la console avec ses deux fils. S’en suivent encore deux photos de la superstar, avec son grand-père, Charles, et son père, Randall.

En légende de ces quatre clichés, Justin Timberlake s’est réjoui du bonheur d’être devenu papa. "Être un père est encore mieux que tout ce que j’aurais pu imaginer. Je suis reconnaissant envers mes pères et grands-pères pour m’avoir montré la voie, faisant des sacrifices pour me permettre de vivre mes rêves et pour m’avoir appris que la vraie vie est composée de ces petits moments. Joyeuse fête des pères à tous les papas présents ici !" a-t-il écrit. Un message touchant qui semble avoir conquis les internautes. La publication a déjà récolté plus de 485.000 likes pour celui qui compte plus de 60 millions d’abonnés sur Instagram.