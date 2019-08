Jus de curcuma, jus de noni et jus de mangoustan : tout un programme !

Ce matin, Candice vous fait découvrir le jus de curcuma, le jus de noni et le jus de mangoustan !

Un superaliment (ou superfood), c’est quoi ? Un aliment contenant une quantité significative d’un phyto-nutriment particulier. En tête, on retrouve : les antioxydants, les flavonoïdes, les caroténoïdes, les vitamines, les minéraux et les fibres. Le développement et la commercialisation de nouveaux produits contenant des superaliments sont en plein essor. En tête des superaliments, il existe plusieurs petites baies. Ce sont les superfruits.