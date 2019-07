Jumbo-Visma survole le chrono, conforte le jaune de Teunissen et offre le blanc à Van Aert

Jumbo-Visma s’est imposé dans le contre-la-montre par équipe disputé dans les rues de Bruxelles. Les équipiers de Mike Teunissen et Wout Van Aert ont avalé cette étape à plus de 57,2 km/h de moyenne, tout proche du record (57,324 km/h).



Le Néerlandais, vainqueur de la 1ère étape, consolide son maillot jaune. Notre compatriote, désormais 2e du Général, endosse le maillot blanc. S’il n’y avait eu la chute de Dylan Groenwegen ce samedi, le week-end aurait été absolument parfait pour la formation néerlandaise qui compte également Laurens De Plus dans ses rangs. Au soir de cette deuxième étape, l'équipe détient tous les maillots sauf les pois, toujours sur les épaules de Greg Van Avermaet (CCC).

Martin Weynants

Rendez-vous demain à Binche.