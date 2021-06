Julien Doré fait la promotion de l’album de Clara Luciani dans une vidéo hilarante avec Stéphane Bern

Pour promouvoir la sortie de l’album Cœur de son amie Clara Luciani, Julien Doré a adressé une vidéo hilarante à son public sur ses réseaux sociaux, avec la participation étonnante… de Stéphane Bern !

Clara Luciani a sorti son second album ce 11 juin. Baptisé Cœur, cet enregistrement disco rythmera sans aucun doute les déhanchements estivaux en tout genre sur les pistes de danse comme le premier extrait de ce disque, Le reste.

Pour donner un coup de pouce à la promotion de cet album, son ami Julien Doré lui a réservé une jolie surprise, mais complètement décalée et inattendue. L’interprète de Nous est probablement l’un des chanteurs les plus drôles sur les réseaux sociaux et même dans ses compositions, avec notamment un titre où il a fait collaborer ses deux chiens. Il l’a prouvé une nouvelle fois avec une vidéo qui a bien amusé l’auteure-compositrice-interprète de 28 ans et les fans des deux artistes.