Julien Doré est-il devenu papa ? Ses confidences troublantes à Nikos Aliagas

Le nouveau coach de The Voice Kids France a livré les mots qu’ils ne pensaient jamais prononcer dans sa vie au magazine Gala. Et ceux-ci ont un rapport avec la paternité.

Il avait par exemple justifié à Pure Charts, son choix de devenir coach de The Voice Kids par cette déclaration légèrement évasive : "Quand ils m’ont proposé cette année, j’ai dit oui à fond… ce qui les a un peu étonnés ! J’ai dit oui pour plein de raisons. Parce que je suis en train de chanter des chansons destinées à la nouvelle génération, aux enfants. […] Je porte avec moi cette envie de sourire, de s’amuser, de partager à l’instant T, car on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve".

Pendant l’été 2021, il avait également dévoilé au magazine Psychologies qu’il vivait "une relation amoureuse plus apaisée" que ses précédentes romances. L’auteur de Kiki, dont le clip mettait en scène Virginie Efira avec un ventre rond et accouchant d’un bébé tigre, avait aussi abordé la question de la paternité aux Inrocks en septembre 2020 : "J’ai alterné des moments où je pouvais très clairement énoncer mon envie d’avoir des enfants. Et puis il y a eu des moments où je ne voyais pas comment, dans ce contexte-là, celui du monde dont vont hériter les prochaines générations, je me sentirais capable de regarder dans les yeux un enfant et lui dire : 'C’est nous qui avons choisi que tu sois là'. Ça m’a paru parfois inenvisageable. Dans ces moments, j’ai beaucoup réfléchi à l’adoption".

Qu’il ait trouvé réponses à ses questions ou pas, Julien Doré semble en tout cas plus épanoui que jamais, et cela se ressent complètement sur aimée.