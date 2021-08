Julien Doré en couple : il se confie sur sa relation "apaisée" et ses anciennes histoires d’amour

On sait que Julien Doré a partagé autrefois la vie des actrices Louise Bourgoin et Marina Hands mais pour le reste, sa vie sentimentale est restée très secrète.

Julien Doré n’est plus un cœur à prendre. Le chanteur français de 39 ans a révélé être en couple et s’est confié sur sa vie privée dans une interview au magazine Psychologies.

Son cinquième album aimée rencontre un grand succès. Le thème de l’amour y revient pourtant moins fréquemment que dans ses précédents disques. Mais ne vous méprenez-pas, Julien Doré est loin d’être devenu un insensible, au contraire.

"Comme homme, il me reste essentiel. Je ne peux pas vivre sans aimer une femme, le féminin prend une place immense dans ma vie… Même si dans aimée, je parle plutôt de ma mère et de ma grand-mère…" se défend toutefois l’artiste français au magazine Psychologies avant de dévoiler : "Mais c’est aussi parce que je suis dans une relation amoureuse plus apaisée".

L’auteur de Nous et de Paris-Seychelles ne commentera pas plus cette nouvelle histoire d’amour mais fournit quelques confidences sur sa philosophie de l’amour et ses précédentes relations.

"Mes albums précédents étaient nourris des histoires que je vivais à l’époque : intenses, passionnelles, pleines de 'trop'. Aujourd’hui je l’ai compris, le bonheur est beaucoup plus joli quand on le vit simplement. Je n’ai plus besoin de faire exister cet intime-là en chanson pour être heureux".

Qu’il parle d’amour ou de sujets de société, Julien Doré est maintenant épanoui dans sa vie privée et continue avec aimée de séduire un public qui compte de plus en plus de fidèles, dans sa vie publique. Et c'est finalement cela le plus important.