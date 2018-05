Découverte lors de la première saison de The Voice Belgique dans l'équipe de Bj Scott, celle qui rêvait de devenir sa choriste a parcouru un bon bout de chemin depuis... Elle a fait ses débuts en radio lors de l'émission estivale "Les Touristes" sur Vivacité avant de devenir chroniqueuse musicale dans le 8/9 et d'intégrer l'équipe des Pigeons. Mais à côté de ses activités à la RTBF, Julie a toujours continué sa passion: la musique!

Julie Compagnon nous propose une délicieuse nuit d'orage... - © Tous droits réservés

Après l'opéra-rock "Hopes", c'est au côté du guitariste de Machiavel, Christophe Pons, qu'elle a créé le duo acoustique "Closer" sans oublier le projet Hong Kong Stars dans lequel Julie reprend les plus beaux titres de France Gall.

Aujourd'hui, c'est seule qu'elle nous présente son premier single "La Nuit d'orage"... Un titre qui vous invite à entrer dans un univers pop et absolument féminin. Des guitares chaudes posées sur des sons organiques et électro. Une sensation de tourbillon tranquille. Un texte en français qui décrit le conflit intérieur d’une femme qui souhaite "voler en éclat " et vivre l’aventure grisante, dévastatrice et bouleversante d’un soir… On vous laisse le découvrir...