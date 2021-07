Julia Roberts fête ses 19 ans de mariage en dévoilant un cliché inédit de son couple

Mais il y a certains événements de la vie qui donnent envie de marquer le coup et de partager son bonheur avec son public. Justin Timberlake l’a notamment récemment expérimenté en révélant des clichés inédits de lui avec ses fils à l’occasion de la Fête des pères, précédé dans cet exercice par Coralie Barbier , styliste épouse de Stromae .

Julia Roberts, 53 ans, file le parfait amour depuis l’an 2000 et sa rencontre avec Daniel Moder sur le tournage du film Le Mexicain.

La star de Pretty Woman, Erin Brockovich seule contre tous ou encore Coup de foudre à Notting Hill, semble même toujours aussi heureuse de partager la vie de ce directeur de photographie avec qui elle s’est mariée le 4 juillet 2002, à en croire une photo publiée sur son compte Instagram.

Ce cliché inédit célébrait les 19 ans de leur union avec comme unique message : "19 ans. Ce n’est que le début". Son mari a répliqué avec une autre photo exclusive datant du début de leur romance, en adressant un tendre message à sa bien-aimée : "Aujourd’hui, nous commençons notre 20ème année de mariage. Cette photo a été prise sur une route poussiéreuse avant cette énorme idée… Je m’accroche à cette superbe fille, jour après jour. Une journée épique après l’autre".

Julia Roberts et Daniel Moder, parents de Hazel, Phinneas, jumeaux de 16 ans, et Henry, 14 ans n’ont pas fini de s’aimer semble-t-il, pour le plus grand bonheur des fans.