Judi Dench devient à 85 ans la star la plus âgée à faire la une du célèbre magazine Vogue

L'actrice britannique Judi Dench âgée de 85 ans figure en une du numéro du mois de juin 2020 du Vogue britannique. Elle devient par l'occasion la star la plus âgée à figurer dans le célèbre magazine de mode, un choix qui souligne la diversité.

Edward Enninful, le rédacteur en chef du magazine Vogue britannique (British Vogue ou Vogue UK) a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram, précisant que la rencontre avec Judi Dench avait eu lieu avant le confinement.

L'actrice, connue pour son Oscar de meilleure actrice dans un second rôle dans Shakespeare in Love en 1999 et pour son rôle de M dans sept James Bond, pose dans un ensemble signé Dolce & Gabbana.

Elle se confie au célèbre magazine de mode notamment sur sa probable retraite dans le cinéma, ses rôles préférés et sur son confinement.