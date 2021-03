Journée Mondiale du Rein : comment reconnaître et soigner une insuffisance rénale ?

Ce 11 mars, c'est la Journée Mondiale du Rein. Un adulte sur dix souffre d'une affection rénale, ce qui représente 850 millions de personnes à travers le monde. Pour contrer une insuffisance rénale, il existe le traitement par dialyse. On fait le point avec le Dr Cecere, néphrologue au Grand Hôpital de Charleroi.

Le rein a un rôle central dans l'organisme, il est responsable de la filtration du sang et de l'élimination de toutes les substances nocives. Les reins ont également un rôle central pour maintenir notre quantité d'eau et de sel stable mais encore d'autres ions comme le potassium, l'acide, le calcium et le phosphore pour que nos cellules continuent à fonctionner correctement explique le Dr Cecere.

Les causes de l'insuffisance rénale

Les causes sont multiples bien que ce soit essentiellement l'hypertension artérielle et le diabète qui en sont responsables. Il existe également des causes infectieuses, génétiques ou encore toxiques (prise de certains médicaments). Le tabac peut aussi provoquer une altération de la fonction rénale et enfin, des causes plus rares comme des maladies auto-immunes liées à la fabrication d'anticorps s'attaquent à nos propres cellules.

Une maladie silencieuse

Le Dr Cecere poursuit sur sa lancée et explique que l'insuffisance rénale est une maladie silencieuse asymptomatique quand elle se déclenche. En effet, il est difficile de savoir si nos reins sont touchés, seule une prise de sang permet de dépister une insuffisance rénale et de savoir s'il y a une diminution de la fonction rénale. Une analyse d'urine peut aussi aider à détecter plus précocement un problème rénal.

Par contre, à un stade plus avancé, les symptômes sont plutôt généraux : fatigue, diminution de l'appétit, crampes, rétention d'eau, jambes qui gonflent et enfin, nausées et vomissements dans le stade le plus tardif de l'insuffisance rénale.