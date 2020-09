Journée mondiale de l'Arthrose: le sport reste votre meilleur allié

Ce 17 septembre, c’est la journée mondiale de l’Arthrose.

L’arthrose est une maladie qui s’attaque aux articulations et, progressivement, les déforme. L’arthrose est caractérisée par des douleurs aux mouvements et une raideur des articulations.

On estime qu’en 2050, ce ne seront pas moins de 315 millions d’êtres humains de plus de 60 ans qui souffriront d’arthrose dans le monde et que, parmi ceux-ci, 105 millions présenteront un handicap sévère causé par la maladie.

En Belgique, 1,4 million de personnes seront touchées par cette maladie en 2050. C’est énorme !", souligne le professeur Yves Henrotin de l’ULiège et président de la Fondation Arthrose.

"Le traitement médical de l’arthrose reste un grand défi. Actuellement, la plupart des patients sont traités avec des antidouleurs et des anti-inflammatoires. Bien que ces médicaments puissent améliorer la condition du patient, leur impact sur le pronostic et l’évolution de la maladie est limité. Une bonne partie des patients vont évoluer vers une perte de fonction articulaire qui nécessitera une intervention chirurgicale. La valeur au niveau individuel des compléments alimentaires reste difficile à définir", déclare le professeur Rik Lories de l’Université de Leuven (KUL).

Cette maladie est très handicapante physiquement et moralement et aucun médicament ne permet pour l’heure de soigner ces maux. Le seul traitement résiderait dans le maintien d’une activité physique. Seulement 36% des personnes souffrant de cette maladie pratiqueraient un sport quotidiennement, un constat qui invite à la réflexion et qui laisse de la marge pour s’assurer davantage de bien-être.