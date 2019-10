Johnny posthume et "comme vous ne l'avez jamais entendu"? Mouais!

(c) UNIVERSAL - © Tous droits réservés

On retrouve dix titres de Johnny sur cet album (Le chanteur abandonné, Que je t'aime, Tennessee) et deux reprises de Piaf et Aznavour, Non je ne regrette rien et Sur ma vie.

D'accord, les arrangements sont beaux. D'accord, Johnny envoie la sauce mais tout ça est faux. Tout est construction. On a beau nous le vendre comme "l'album que Johnny aurait voulu", il n'est plus là pour le confirmer.

Les fans ont toujours été des vaches à lait. On pioche allègrement dans leur portefeuille. Universal annonce déjà la sortie de deux live inédits : Bercy 2003 et Parc de Sceaux 2000.