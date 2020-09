Jetez-vous à l’eau, se promener sous la pluie est bon pour la santé

Pour tordre le cou à ces réticences et pour restimuler à bon escient votre corps et votre esprit, voici bien des bonnes raisons de renouer avec ces plaisirs de l’enfance, car se promener sous la pluie est un atout santé.

Il pleut, il fait froid, mes cheveux seront mouillés, je vais me salir, … Adieu les plaisirs simples et si bienfaisants que procure une balade sous la pluie !

Enfant, rien ne nous arrêtait, seule la pensée de pouvoir s’évader, de s’adonner à nos activités des plus simples aux plus inventives nous stimulait spontanément, sans retenue aucune. Ce n’était certes pas un ciel pluvieux qui allait réduire à néant nos envies et nos rêves les plus inventifs et innés. Tout au contraire, la pluie avait bien des charmes que l’on savait apprécier. Quel amusement que celui de patauger dans une flaque ou d’éclabousser ses frères, ses sœurs, quel plaisir de respirer ce bon air aux parfums décuplés en raison de cette pluie à même le sol. Et puis, nous avons grandi et c’est là que tout a basculé !

Dîtes OUI à la pluie

La pluie, synonyme de nuages gris, de mauvais temps, de froid, d’hiver est associée à l’humeur morose et au blues. On passe plus volontiers une journée à la maison, toutes fenêtres fermées. On attend que ça passe. On attend le retour du beau temps et du soleil pour s’ouvrir de nouveau au monde et à l’extérieur. La pluie est boudée dans l’esprit collectif.

La pluie n’est pas seulement bénéfique aux plantes et aux arbres, elle l’est pour nous aussi.

Petite balade au cœur des multiples bienfaits de cette eau bienfaisante avec "carlas.world" qui nous arrose de ses tout bons conseils :

Profiter d’un air purifié

Une étude du Massachusetts Institute of Technology, publiée dans la revue Atmospheric Chemistry and Physics, a montré que l’air que l’on respire pendant et après les pluies est très pur. Les gouttes qui entrent dans l’atmosphère ont la capacité d’attirer les particules de polluants et de bactéries avant de toucher le sol.

L’eau de pluie est chargée en ions négatifs, très bénéfiques à l’organisme. Les ions négatifs jouent un rôle important dans la réduction des maladies respiratoires comme l’asthme, bronchites, etc. Dès que la pluie commence à tomber, profitez de ce cadeau et sortez marcher d’un bon pas, en respirant profondément un bol d’air frais. L’air n’est jamais aussi pur que par temps de pluie. Ce parfum typique que dégage la nature après une bonne pluie porte un nom : le Petrichor. Cette douce odeur que l’on affectionne par temps humides est réputée être aussi plaisante à l’âme qu’à l’odorat.

Petrichor et réduction de stress, quelle corrélation ?

Certaines odeurs peuvent déclencher des souvenirs et des émotions fortes. Ceci pourrait s’expliquer grâce à l’anatomie du cerveau. En effet, l’odeur humée est en premier lieu traitée par le bulbe olfactif qui est relié à l’amygdale et l’hippocampe, deux zones du cerveau engageant les émotions et la mémoire. Voici pourquoi l’odeur de la pluie évoque pour nous des souvenirs d’enfants, jouant sous la pluie, ce qui pourrait raviver des souvenirs agréables et réduire par conséquent notre stress.

Bénéfique pour la peau

Vous souffrez de zona, d’eczéma, de psoriasis ? Vous avez de l’acné et autres rougeurs ? Marchez sous la pluie sans vous couvrir la peau. Laissez l’eau ruisseler sur votre visage, sur votre cuir chevelu, sur vos bras, et pourquoi pas sur votre dos si la température le permet. L’eau du ciel purifie l’épiderme sans le surcharger de produits chimiques et effectue ainsi un nettoyage en douceur. Les niveaux élevés d’humidité (au-delà de 43%) dans l’air aident votre peau à rester souple et fraîche.

Apaisante, déstressante, thérapeutique

Qui n’a jamais essayé de se relaxer au son de la pluie ? Les CD apaisants et autres applications qui reproduisent les sons de la nature ne finissent pas d’accompagner les séances de méditation, de relaxation et d’aide à l’endormissement. Cette musique a des vertus calmantes exceptionnelles. Une bonne balade sous la pluie équivaut à une belle séance de méditation consciente. Tout le contraire du " blues " que l’on s’inflige par mauvais temps en restant chez soi.

Un monde nouveau qui nous aide à relativiser

Voir le monde à travers la pluie vous ouvre à d’autres horizons. C’est comme si vous changiez de lunettes, de lentilles. L’air est frais, les rues sont désertes et le calme règne. L’atmosphère des lieux communs devient alors hors du commun et vous vous y trouvez. Vous voilà dans un lieu que vous connaissez mais qui semble différent, vous vous y retrouvez différent. L’espace paraît plus grand et vos émotions circulent librement sans préjugés et sans le regard des autres pour les arrêter. Et tout ceci participe à la libération d’une âme en proie aux soucis et aux troubles divers. Vous voyez la vie sous un angle nouveau.

Une marche sportive sous la pluie

Pour les plus sportifs ou si vous êtes dans une démarche diététique et amincissante, privilégiez le sport par temps de pluie !

Des chercheurs japonais ont publié un article dans le International Journal of Sports Medecine qui prouve que toute activité physique pratiquée par temps froids et pluvieux nous fait brûler beaucoup plus de calories que par temps secs et chauds ou modérés. Une séance de 30 minutes est donc bien plus efficace sous la pluie. Autre avantage, on sentira à peine la transpiration !

Une pluie de luxe

L’un n’empêche pas l’autre ! Vous pouvez marcher sous la pluie le matin, et profiter d’un massage sous affusion l’après-midi. De quoi porter la détente à son summum. Le massage sous un rideau de pluie est la garantie d’une évasion complète, combinant les bienfaits du modelage aux minéraux présents dans l’eau de mer ou l’eau thermale. Thérapie phare des SPA, elle se pratique à 2 ou à 4 mains, en ajoutant parfois de l’huile chaude de sésame pour une relaxation extrême. L’eau est vite absorbée par la peau qu’elle détoxifie et hydrate en profondeur. Si vous n’avez pas la possibilité de vous y rendre, investissez dans une douche à effet pluie. L’effet bien être est réel surtout si vous le combinez à un peu de vapeur (eau bien chaude) et quelques huiles essentielles relaxantes et purifiantes pour les voies respiratoires (sapin baumier, pin de Sibérie, cèdre, eucalyptus…), (Les pommeaux se trouvent dans le commerce à des prix dérisoires).

Conseils ultimes

Si vous décidez de tenter l’expérience d’une marche sous la pluie par temps froid, ne dépassez pas une quinzaine de minutes et finissez rapidement par une douche bien chaude à la maison pour éviter de vous enrhumer.

Même si vous êtes très volontaires et décidés, sortez avec un petit imperméable dans la poche juste au cas où votre corps vous demande un peu de protection… Restez à l’écoute de vos envies et ne vous forcez pas à poursuivre si vous vous sentez mal. Il faut que cela reste un moment de plaisir !

Essayez d’apprécier la pluie autant que le soleil. Ouvrez grand vos fenêtres la prochaine fois qu’il pleut pour laisser entrer l’air pur dans votre maison et pour profiter de la douce musique de la nature, comme vous le feriez quand il fait beau.

Enfin, laissez vos enfants jouer sous la pluie et avec la pluie de temps en temps. C’est le meilleur moyen pour qu’ils profitent de ses bienfaits, et de grandir en apprenant à l’aimer : les bains de pluie sont aussi bénéfiques pour eux que les bains de soleil.