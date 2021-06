Jennifer Aniston sur sa 'relation' avec Brad Pitt : "Il n’y a rien de bizarre entre nous"

La star américaine a mis un terme aux rumeurs d’un éventuel retour dans les bras de son ex-mari Brad Pitt, lors d’une interview dans l’émission d’Howard Stern.

Alors que le couple Bennifer est reparti de plus belle, les fans s’attendaient surtout à voir un autre couple star d’Hollywood, Jennifer Aniston et Brad Pitt, se remettre ensemble, après avoir été mariés entre 2000 et 2005.

Des rumeurs ont en effet circulé sur leur possible relation, après leur moment complice aux SAG Awards en janvier 2020 ou lorsque les deux anciens amoureux avaient échangé en visioconférence les répliques d’une scène très sexy de Fast Time At Ridgemont High.