Jean-Pierre Pernaut revient sur son aversion pour "Les Guignols" et ses échecs scolaires dans son prochain livre

Le journaliste avait déjà avoué ne pas apprécier l’humour du show satirique qu’il juge malsain , ni la manière dont sa marionnette le dépeignait, soit comme un "abominable facho" selon ses termes : "Sans doute parce que les auteurs de ces sketches, qui avaient une bien curieuse conception de l’histoire, estimaient que s’intéresser aux gens et aux régions était forcément le signe d’un militantisme d’extrême droite", avoue-t-il au quotidien.

Le présentateur emblématique du JT de 13H sur la première chaîne française a encore des choses à dire. Dans un ouvrage relatant les coulisses de plus de trois décennies en télévision , Jean-Pierre Pernaut s’est laissé aller à quelques confidences en révélant au Parisien anecdotes et coups de gueule extraits de son livre "33 ans avec vous", à paraître le 11 février . Il tire notamment à boulets rouges sur " Les Guignols de l’info ".

Entre Jean-Pierre Pernaut et "Les Guignols de l’info", il n’a jamais été question d’une grande histoire d’amour. Dans son prochain livre à paraître le 11 février, le journaliste français règle ses comptes avec l’émission satirique.

Outre son mépris pour l’émission dont il explique les raisons en grandes lignes dans son autobiographie, Jean-Pierre Pernaut a également révélé avoir été un piètre élève : "J’avais d’autres passions, évoque-t-il pour Télé 2 Semaines, "il m’arrivait de sécher les cours. Je m’intéressais davantage à la vraie vie. Mais, à l’époque, la moitié des gens n’avait pas le bac, et cela n’empêchait pas de devenir journaliste. Mon exemple ne doit inspirer personne, car aujourd’hui, ce ne serait plus possible".

Après avoir fait face à de nombreuses difficultés scolaires en doublant plusieurs années, Jean-Pierre Pernaut est tout de même parvenu à tirer son épingle du jeu en terminant diplômé à 25 ans de l’école de journalisme de Lille.

C’est donc sans langue de bois et avec grande fierté que le journaliste publiera les anecdotes de son riche parcours le 11 février prochain dans "33 ans avec vous", un ouvrage dans lequel il se livre sans détour.