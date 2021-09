Jean-Pierre Pernaut : Le métier étonnant qu’il voulait faire lorsqu’il était enfant !

Jean-Pierre Pernaut, un des visages les plus connus de la télévision française, désormais à la retraite depuis bientôt un an, s’est confié hier dans le Journal du dimanche à propos du métier qu’il rêvait de faire avant de devenir journaliste.

L’ancien présentateur du JT a décidé de quitter son poste en décembre 2020 après 33 ans de bons et loyaux services. Âgé de 71 ans, il a donc désormais plus de temps à consacrer à ses proches, à son jardin dans les Yvelines et à la nature qu’il affectionne tant. C’est aussi également l’occasion pour lui de se confier davantage et de répondre aux sollicitations de ses confrères journalistes. En effet, Jean-Pierre Pernaut s’est confié ce dimanche 19 septembre dans les lignes du Journal du dimanche, où il explique avoir été un grand adepte du hockey sur gazon lorsqu’il était jeune, et de l’avoir même pratiqué en compétition, avant de se consacrer à son futur métier en intégrant l’École supérieure de journalisme de Lille. Mais cette voie n’a pas été toute tracée puisqu’il avait une autre vocation en tête lorsqu’il était enfant !