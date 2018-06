Jean-Pierre : " Ceux qui n'acceptent pas l'échange sont fainéants ! "

Pour résoudre les problèmes de mobilité, le PS propose d’échanger la plaque de votre voiture contre un abonnement de 3 ans à la SNCB, valable sur trajet fixe.

Laurent Devin est le député qui porte la proposition du PS qui vise à répondre au défi de la mobilité en Belgique. Si vous renoncez à votre voiture, qu’au même moment vous n’en achetez pas une pour vos enfants ou conjoint, en échange de votre plaque d’immatriculation rendue à la DIV, vous recevrez un abonnement de 3 ans à la SNCB, un abonnement valable sur un trajet fixe. En plus de réduire les embouteillages, ce serait l’occasion de diminuer les émissions de CO2 et donc avoir un impact positif sur les maladies liées aux troubles respiratoires.

Est-ce que vous êtes prêts à faire l’échange ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans " C'est vous qui le dites ! "

À ce propos, Jean-Pierre de Erpe-Mère : " C'est un deal que j'accepte. Tout d'abord, les gens deviennent de plus en plus fainéants. Je voudrais que les transports en communs soient totalement gratuits. Avant qu'est-ce qu'on faisait ? On ne travaillait pas avant ? Les gens se déplaçaient en vélo et à pieds et ils faisaient aussi les courses. Maintenant, ce sont tous des fainéants. Désormais, ils veulent la facilité. En plus, il y a de plus en plus de voitures sur les routes. Les personnes en ont 3 à 4 par famille et, ça, ce n'est pas possible ! Il faut simplement faire les trains et les bus gratuits. Comme ça, il n'y aura pas de problème et il y aura beaucoup plus de personnes qui prendront les transports en communs. Et si c'était permanent, ça serait magnifique ! D'autres pays le font déjà ! ".