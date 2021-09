Jean-Jacques Goldman de retour sur scène ? "Je n’en suis plus capable", écrit-il à une fan

Bientôt âgé de 70 ans , le dernier concert officiel du chanteur de Envole-moi, en solo, date de bientôt 20 ans . C’était le 12 décembre 2002 , dernière représentation de sa tournée Un tour ensemble, tournée où il a enregistré son dernier album du même nom. Depuis, l’auteur-interprète n’est apparu qu’à quelques reprises sur scène, notamment pour Les vendanges du cœur , rendez-vous festif et caritatif au profit des Restos du Cœur, association dans laquelle il s’est beaucoup investi. Nombreux étaient donc les fans qui se demandaient si le Jean-Jacques Goldman préparait une tournée d’adieu pour leur dire au revoir en bonne et due forme. Des espoirs cruellement éteints par la main du principal intéressé, de la manière la plus sincère qui soit.

La triste nouvelle a été relayée ce mercredi 22 septembre par le quotidien français Le Progrès, qui a fait part de la lettre que le chanteur a envoyé à une fan inconditionnelle originaire de Franche-Comté : "Tournée d’adieu ? Je suis triste de la tristesse que cette absence peut causer, mais je sais aussi ce que la scène exige d’implication, d’énergie, de désir, et je n’en suis plus capable. Et il me semble que ce serait trop difficile, émotionnellement aussi."

Il ne s’agit cependant pas tant d’une surprise, puisqu’il avait déjà annoncé en janvier 2011 que son retour en solo n’est pas à l’ordre du jour, et qu’aucun album n’est prévu dans les années à venir. On a cependant désormais la confirmation que le chanteur n’a pas changé d’avis entre-temps, un coup dur pour les nombreux fans de l’une des figures de proue de la chanson française qui espéraient pouvoir l’applaudir une dernière fois.