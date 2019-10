Jean-Jacques : "80% des sans-abris sont des dégoûtants !"

La gérante de la galerie Cathédrale à Liège a été agressée par un SDF qu’elle a chassé de l’entrée, comme elle doit le faire tous les jours. Comment réagir face à un sans-abri qui cherche un refuge là où il peut ?

Ce matin dans l’édition liégeoise de Sudpresse, la gérante de la galerie Cathédrale à Liège raconte ce qui lui est arrivé. Comme chaque jour, elle demande à des SDF, qui profitent d’un petit renfoncement à l’entrée de la galerie pour passer la nuit, de partir. Elle le fait le plus gentiment possible mais ça n’a pas empêché un des sans-abris de venir la pousser violemment contre une vitrine alors qu’elle prenait une photo de lui quand, ayant quitté la galerie, il tentait d’entrer dans le porche d’un building. Les commerçants de la galerie, choqués par la scène, expliquent dans le journal que la situation dégénère de plus en plus avec parfois des dizaines de SDF dans la galerie.

Comment réagir face à un sans-abri qui cherche un refuge là où il peut ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

À ce propos, pour Jean-Jacques de Ganshoren, il faut les faire partir : "Je dirais qu'il y a quand même 80% des sans-abris qui sont des dégoûtants. (...) Ils se prennent pour Dieu le Père, ils croient qu'ils peuvent tout faire, ils vont dans l'assiette des clients s'ils n'ont pas une petite pièce ou une cigarette, ils crachent par terre... Et les 20% qui restent, à la limite, on leur donnerait quelque chose. Il y avait aussi les belliqueux où il fallait parfois être à deux, moi et mon barman, pour les mettre de l'autre côté de la rue. Jusqu'au jour où les gens prenaient parti en me disant "monsieur c'est bien, ce n'est pas bien". Ceux qui disaient que ce n'était pas bien ont vite changé d'avis le jour où une personne s'est fait voler son sac sur ma terrasse. Pour tous ces beaux parleurs, il y a une solution toute trouvée. Tous ces gens qui sont d'accord avec les sans-abris n'ont qu'à les prendre chez eux mais ça, ils ne veulent pas. Ils veulent bien en discuter mais rien promettre. C'est un problème pour le commerce parce, quand vous avez une belle terrasse et que vous avez deux ou trois cloches qui viennent emmerder votre monde et qui vous crachent dessus, ça ne marche pas ! Il faut les faire partir parce que ce n'est pas tenable. Quand vous avez une terrasse que vous n'avez pas rentrée et que le matin vous découvrez que des gens sont venus déféquer dessus, c'est peut-être marrant de l'écouter mais quand vous arrivez le matin et que vous voyez ça, ce n'est pas gai !"