Jean-Claude Van Damme vraiment la "pire" star invitée de Friends ? Il se défend

Il y a quelques mois, JCVD était décrié par les réalisateurs de Friends sur son comportement difficile lors de l’épisode le plus regardé de la série, qui recevait de nombreuses stars en invités. L’acteur belge vient de balayer ces critiques dans une interview au Ciné Télé Revue.

Souvenez-vous : janvier 2021, le réalisateur et le coproducteur de Friends, Michael Lembeck et Kevin Bright, avaient désigné Jean-Claude Van Damme comme pire guest de la série, après son passage dans l’épisode 17 de la saison 2, intitulé Celui qui retrouve son singe. Un qualificatif dont se serait évidemment bien passé la star belge. Il s’était exprimé récemment sur son premier chagrin d’amour mais il n’avait pas encore réagi aux allégations formulées dans les colonnes du Hollywood Reporter.

C’est au cours d’un entretien pour Ciné Télé Revue que l’acteur et maître des arts martiaux a finalement répondu à ces attaques. Celles-ci le pointaient comme "pas préparé et arrogant" lors du tournage de l’épisode le plus regardé de la mythique série américaine et lui reprochaient notamment d’avoir mis sa langue dans la bouche de Courteney Cox (Monica Geller) et Jennifer Aniston (Rachel Green) au moment des scènes de 'baisers'.