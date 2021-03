"Je te le donne" de Vitaa et Slimane repris… en Corée du Sud, à vous en donner des frissons

Vitaa cartonne depuis son association avec Slimane sur l’album VersuS . L’album a franchi la barre des 700.000 exemplaires vendus et est le disque le plus vendu en France en 2020 d’après le site d’actualité musicale Pure Charts. Plusieurs tubes ont fait le bonheur du public et des radios comme Ça va, ça vient , Avant toi, Ça ira, ou Je te le donne.

Drôle de surprise en Corée du Sud : un groupe de chanteurs de l’émission Phantom Singer All Stars a repris le tube Je te le donne de Vitaa et Slimane dans un français quasiment impeccable.

Le but de Phantom Singer est de former un groupe de K-pop, à l’instar du mondialement connu BTS, de quatre chanteurs. Après trois saisons, la chaîne coréenne JTBC a renouvelé son émission de divertissement en proposant une version Phantom Singer All Star en 2021. Cette édition regroupe 36 finalistes divisés en neuf équipes informe Pure Charts.

Dans l’émission du 9 mars, le groupe Heartpresso s’est distingué par une reprise en live de Je te le donne de Vitaa et Slimane et ce dans un français presque irréprochable. Le groupe a même réarrangé le morceau ébloui le jury de l’émission avec des envolées lyriques et un final plus rock truffé de passages polyphoniques avec des harmonies vocales qui vous donneront des frissons !

Cette reprise est arrivée jusqu’aux oreilles de Vitaa : la chanteuse a partagé des extraits de la performance dans sa story Instagram en commentant : "N’empêche ça chante en Corée".

On connaît l’intérêt en Asie pour la variété française. Le groupe Forestella a par exemple repris dans la même émission Je suis malade de Serge Lama. Cette prestation d’Heartpresso offre sans aucun doute une belle publicité sur ce continent pour Vitaa et Slimane, qui semblent toujours surfer sur le succès depuis désormais deux ans.