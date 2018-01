Japon : payez l'addition en faisant la plonge !

A Tokyo, un restaurateur propose à ses clients une manière originale de payer l'addition dans son établissement. Plutôt que de sortir leur argent, les clients sont invités à retrousser leurs manches pour faire le service... pendant 50 minutes !

Ouvert depuis 2015, le restaurant Mirai Shokudo offre dorénavant la possibilité à ses clients de payer leur addition non pas avec de l'argent comme c'est le cas partout ailleurs mais avec la sueur de leur front. Le concept est insolite mais vaut d'être mis en avant. Le propriétaire Sekai Kobayashi, qui est le seul employé du restaurant, souhaite permettre aux plus démunis de manger au restaurant.

Les clients qui n'ont pas de quoi se payer un repas peuvent, en échange de 50 minutes passés à la plonge ou en salle à servir et débarrasser les 12 couverts que compte l'établissement, déguster un met de la carte.

Sekai Kobayashi décrit son restaurant comme " un endroit où tout le monde est le bienvenu ". Evidemment, il est aussi possible de régler "normalement" son addition comme dans tout autre établissement. Il n'empêche que plus de 500 clients ont déjà retroussé leurs manches et pris du service dans le restaurant...