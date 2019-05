Jamy Gourmaud, l'animateur vedette de l'émission C'est pas sorcier, dévoile son premier livre Mon tour de France

; - © Tous droits réservés

Jamy - Le 8-9: l'invité - 03/05/2019 L’animateur de télévision français Jamy pour son nouveau livre "Mon tour de France des curiosités naturelles et scientifiques". C’est pas sorcier, Incroyables Expériences ou encore Le Monde de Jamy, cela fait plus de vingt ans maintenant que Jamy vulgarise les sciences à la télévision. Aujourd’hui, à travers ce premier livre, il partage avec vous sa passion pour le monde scientifique. Jamy nous fait découvrir ou redécouvrir les merveilles du patrimoine scientifique et historique français, comme la vanille de la Réunion ou le savon de Marseille.