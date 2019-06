James Morrison de retour avec son nouvel album : 'You're Stronger Than You Know' !

; - © Tous droits réservés

James Morrison - Le 8-9: l'invité - 19/06/2019 Le chanteur anglais James Morrison pour son nouvel album You’re stronger than you know. En 2006, James Morrison sortait le titre You give me something, un tube planétaire ! Aujourd’hui, le Britannique est de retour avec un album composé de 12 nouvelles chansons. My Love Goes On et The First Time sont les deux premiers extraits de cet opus que James Morisson nous présente ce matin !