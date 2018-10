Jain sera SEULE à Forest National ! Best Of

Jain était dans le 8/9 il y a peu pour nous présenter son dernier album Souldier.

Après ses tubes Come et Makeba, la chanteuse Jain est de retour avec un 2e album. Cet opus a été précédé par le single Allright, que vous avez découvert cet été sur Vivacité.

Dans ce titre, comme à son habitude, et même si elle chante la rupture, Jain mélange ses influences musicales.

Makeba c'était il y a deux ans déjà... Le premier album fut un succès.

C'est le single ALLRIGHT qui annonce le nouvel album : Souldier - Soldat de l'âme sous entendu ! C'est toujours relatif à mes voyages, j'ai voulu rendre hommage à ces musiques entendues au fil de mes escapades.

Il y a une petite pression à la suite du succès du premier album - je n'allais pas refaire la même chose, on fait ce qu'on aime et puis ... on voit.

D'autres artistes vous inspirent ? Un peu de tout, c'est un univers assez large que je prends, j'ai pas mal écouté du hip hop dernièrement, c'est vrai.

L'inspecteur gadget... autre source d'inspiration ? Dans la mouvance du hip hop il y a cette culture du simple - on prend quelque chose que tout le monde connait et puis on le détourne. C'est un souvenir d'enfance ? C'est juste la musique qui faisait partie de mes souvenirs.

Le 15 juin prochain... Jain sera à Forest National SEULE !!!!... L'artiste contrôle tout grâce à des machines qu'elle rajoute à sa tenue - elle envoie toutes les boucles de batterie de voix, c'est impressionnant - elle gère tout seule, sans musiciens ... C'est une envie de gérer seule et je voulais aller au bout du concept.