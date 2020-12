"J'ai un truc à te dire" l'ouvrage signé Isabelle Bourlon ou Fol'Isabelle

'J'ai un truc à te dire' - Namur Matin - 10/12/2020 Isabelle Bourlon, ou Fol'isabelle de son nom d'artiste est graphiste de formation, elle a pas mal travailler dans le marketing et est devenue artiste peintre. Là, elle vient de sortir un livre. Vous pouvez retrouver les oeuvres originales d'Isabelle à Erpent chez "Nous- atelier partagé". Dans cet atelier des tas d'objets, de créations d'artisans estampillés de ses messages. Y a vraiment plein de choses sympas, et personnalisables comme des tableaux qu'elle customise selon les informations que vous lui donnez par ex. Mais pour en revenir au livre, "J'ai un truc à te dire" les messages délivrés par Fol'Isabelle sont avant tout des messages d'amour comme elle nous le confirme .. Un site : https://www.folisabelle.com/folisabelle