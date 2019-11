Interview exclusive du Roi et de la Reine : Sara De Paduwa est la voix off !

C'était mon rêve d'être narratrice, de commenter les émissions télé ou les magazines. J'étais très fière qu'on me le propose et j'ai adoré. Maintenant, il faut voir le résultat mais le producteur avait l'air content !

Elle lance : "j'ai déjà fait des voix off pour d'autres émissions, mais il y a très longtemps. On peut dire que c'est le vrai grand premier reportage auquel je participe de cette manière !"

Dans ce reportage, vous retrouverez également une autre personnalité de Vivacité et de la Une , à savoir Sara De Paduwa ... en voix off de celui-ci !

Le journaliste spécialiste des têtes couronnées, et animateur à Vivacité, a livré d'ailleurs son ressenti avant la diffusion de cet entretien inédit et même historique.

L'expérience a également été enrichissante en terme de contenu selon Sara De Paduwa. Elle confie ainsi avoir appris beaucoup de choses sur le couple royal même si elle n'a pu suivre l'entièreté du reportage devant s'arrêter uniquement sur les parties narratives.

Mais ce que j'ai surtout remarqué, c'est qu'on les aime bien en fait. Ils sont attachants, aussi peut-être parce qu'ils sont liés l'un et l'autre. Ils s'aiment vraiment, ce n'est pas du fake.

Elle poursuit : "on sent qu'il y a une tendresse aussi, un amour réciproque. C'est vraiment rare et c'est pour cette raison qu'ils sont attachants. Ils sont aussi de vrais parents. Ils ont quatre enfants. Ils ont aussi une vie active donc ils ont un côté assez moderne, qui nous plaît je pense".

D'après l'animatrice, on peut donc parler d'un couple inspirant et proche des Belges : "moi je le pense parce que la preuve en est, au moment de leur mariage ou lors de leurs fiançailles, ils ont affrété des bus pour chaque province et ils ont donc fêté cette union avec le public et ils ont réitéré l'expérience avec les 18 ans de la princesse Élisabeth".

Elle précise : "on sent qu'ils ont vraiment cette volonté-là d'aller vers le public, d'être avec eux. On les voit souvent à vélo pas loin de Laeken".

Ils ont envie d'être avec nous même s'ils restent nos souverains. Je les trouve simples en réalité, mais simples dans le bon sens du terme.

Un tel reportage vaut donc le détour d'après Sara, pour plusieurs raisons : "c'était vraiment très chouette de revoir les images de Mathilde jeune, et puis, ils racontent aussi leur rencontre. C'est assez complet, c'est assez dense. Cet épisode fait quand même partie de notre pays, nous sommes un royaume, c'est notre histoire !"