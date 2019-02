Insolite- Un gros hélico comme déco de jardin !

Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux.

Passionné d’aviation, Jean-Marc Mouchart a installé un gros hélicoptère militaire des années soixante dans son jardin. Un gros hélicoptère bleu posé dans le jardin, juste contre un petit bois. Que fait ce mastodonte de 3 415 kg (à vide) dans le jardin d’un habitant de Pont-de-Bonne (Modave)? La réponse est toute simple: Jean-Marc Mouchart, son propriétaire, est passionné d’aviation et plus particulièrement d’appareils anciens. Il y a quatre ans, il a acquis cette ancienne voilure tournante de l’aéronavale française pour… décorer son jardin. " J’ai choisi un hélicoptère car en théorie, il aurait pu se poser ici contrairement à un avion qui n’aurait pas pu atterrir dans mon jardin." Un salon à l’intérieur Et après? Même si c’est encore un projet lointain, Jean-Marc Mouchart songe à intégrer son hélico au sein d’un gîte insolite. "Je compte faire un logement en bois tout contre le bois. Et Sur le rotor de l’hélico, j’aimerais tendre une bâche pour le protéger un peu des intempéries et pour en faire une terrasse ombragée." Et à l’intérieur de l’appareil qui pouvait contenir jusqu’à 16 personnes, le passionné verrait bien un petit salon vintage où les convives pourraient prendre l’apéro ou le pousse-café.

Et au coeur de vos quotidiens Le Soir "Les paris en direct pourront bientôt être interdits " Le gouvernement va créer un cadre légal pour autoriser les paris en direct. En en permettant toutefois l’interdiction. Les paris en ligne ont la cote. Notamment le " live betting ", le pari en direct. On mise sur un match pendant qu’il a lieu. En football, on peut par exemple miser sur le nombre de goals marqués entre telle et telle minute, sur la prochaine équipe qui va se prendre un carton… Idem pour le tennis. Au départ, on misait simplement sur le résultat de la rencontre. Maintenant, on peut parier sur " quel sera le premier joueur à gagner trois jeux dans le premier set ? ". Ou mettre une pièce sur le fait que le deuxième jeu ira aux égalités (40-40)…

Excès de vitesse: tolérance zéro ! ; - © Tous droits réservés Le Courrier 'La Région veut mettre fin au sentiment d’impunité en cas d’excès de vitesse. Le décret sur les amendes administratives doit y contribuer' Pas moins de 500 000 petites infractions routières par an: c’est ce qui tombera bientôt sous le coup des amendes administratives en Wallonie. Totalement engorgés, les parquets classent sans suite une foule de petits excès de vitesse. Ce qui génère un certain sentiment d’impunité incompatible avec la sécurité sur nos routes. La Région wallonne travaille sur le dossier depuis 2014. Aujourd’hui, le projet de décret sur les amendes administratives est prêt. Il a fait sa première sortie en commission du Parlement wallon ce lundi.

La Dernière Heure ' Surveillance : 400 nouvel les caméras sur les grands axes" ; - © Tous droits réservés Elles n’ont qu’un œil mais il enregistre et voit presque tout. Plus de 400 nouvelles caméras vont être installées ou sont déjà en train de l’être sur les principaux axes routiers wallons. De quoi renforcer considérablement le maillage de surveillance caméra sur l’ensemble du réseau. Les autorités l’assurent : il ne s’agit pas de fliquer les automobilistes. Car ce déploiement s’inscrit dans la stratégie ITS (système de transport intelligent), en lien avec le centre Perex 4.0, qui sera inauguré dans quelques semaines à Namur.